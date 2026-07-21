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Капитан российской армии стал первым замглавы администрации Октябрьского района Дона

Первым заместителем главы администрации Октябрьского района Ростовской области назначили капитана российской армии Николая Легконогова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

За плечами Николая Легконогова многолетняя служба в вооруженных силах, звание капитана и боевой опыт: участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в освобождении Донецкой Народной Республики. Его наградили медалью Суворова.

В 2023 году по состоянию здоровья Николая Легконогова демобилизовали. Затем он работал заместителем начальника департамента строительства и ЖКХ, где занимался вопросами благоустройства и жилищнокоммунального хозяйства.

Мария Хоперская

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