Капитан российской армии стал первым замглавы администрации Октябрьского района Дона

Первым заместителем главы администрации Октябрьского района Ростовской области назначили капитана российской армии Николая Легконогова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

За плечами Николая Легконогова многолетняя служба в вооруженных силах, звание капитана и боевой опыт: участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в освобождении Донецкой Народной Республики. Его наградили медалью Суворова.

В 2023 году по состоянию здоровья Николая Легконогова демобилизовали. Затем он работал заместителем начальника департамента строительства и ЖКХ, где занимался вопросами благоустройства и жилищнокоммунального хозяйства.

Мария Хоперская