Поезд Москва — Ярославль сбил лося

На перегоне между станциями Ростов и Деболовская Ярославской области 19 июля пассажирский поезд Москва — Ярославль совершил наезд на лося, что привело к гибели животного. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Машинист применил экстренное торможение для предотвращения столкновения, но избежать удара не удалось. Сотрудники транспортной полиции прибыли на место происшествия и установили факт гибели дикого животного от полученных травм. Задержка движения составила семь минут, угрозы безопасности участка выявлено не было.

В настоящее время сотрудники Северного линейного управления МВД России передали информацию о случившемся в территориальное управление охотничьего хозяйства для проведения проверки.

Антон Голицын