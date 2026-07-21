Посуточная аренда в Анапе с начала года подорожала на 12%

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Анапе за первое полугодие 2026 года достигла 4,45 тыс. руб. в сутки — рост на 12,4% за год. В Геленджике ценник поднялся до 7,24 тыс. руб. (+5,4%), в Краснодаре — до 3,28 тыс. руб. (+5,5%). Об этом пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на главного аналитика «Циан» Алексея Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новороссийске аренда «однушек» подешевела на 2,8% (до 4,12 тыс. руб.), в Сочи — на 6% (до 5,94 тыс. руб.).

Двухкомнатные квартиры подорожали в Краснодаре (+7,1%, до 4,52 тыс. руб.), Анапе (+8,4%, до 6,3 тыс. руб.) и Геленджике (+6,1%, до 8,83 тыс. руб.), но подешевели в Новороссийске (–2,5%) и Сочи (–5,5%).

Спрос за период с 1 мая по 10 июля резко вырос в Анапе — в 2,3 раза год к году. Геленджик прибавил 65%, Краснодар — 20%. В Новороссийске спрос снизился на 17%, в Сочи — на 16%.

Число активных объявлений увеличилось в Краснодаре на 20,4%, в Анапе — на 16,1%, в Геленджике — на 7,7%, в Сочи — на 6,4%. В Новороссийске предложение сократилось на 7,8%.

Алина Зорина