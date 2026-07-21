13% проб воды из разводящей сети в Удмуртии не прошли по нормам Роспотребнадзора

13,1% из 4,5 тыс. отобранных проб воды из разводящей сети в Удмуртии в январе—июне не соответствовали нормам: 2,9% — по микробиологическим показателям, 10,2% — по санитарно-химическим. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Всего с начала года в республике проверили более 6 тыс. проб воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети. В первом случае было отобрано почти 1,5 тыс. проб, треть из них не соответствует нормативам.

Вода из распределительной сети не отвечала требованиям по мутности, цветности, запаху, содержанию общего железа, нитратам, общей жесткости, а также по микробиологии. Нарушения обнаружили в 19 муниципалитетах, включая Ижевск и Завьяловский район.

За полугодие специалисты управления провели 36 проверок водоснабжающих организаций. Выявлены нарушения: несоответствие качества горячей воды, отсутствие производственного контроля (в том числе после промывки и дезинфекции сетей). Возбуждено 93 административных дела, вынесены штрафы на общую сумму 1,6 млн руб.

В 19 случаях применено административное приостановление деятельности — в отношении водоразборных колонок в Глазовском, Селтинском, Увинском, Дебесском, Балезинском и Ярском районах, трех образовательных учреждений и летних оздоровительных лагерей в Шарканском и Балезинском районах, а также распределительной сети горячего водоснабжения в Ижевске.

Карина Пырина