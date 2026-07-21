Пропавшую в Красном Селе девочку нашли у знакомых
В Красном Селе нашли пропавшую накануне девочку. Ребенок вернулся домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в правоохранительных органах. По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, школьницу обнаружили у соседей. Представители ведомства уточнили, что с девочкой все в порядке, пишет ТАСС.
В Петербурге завершились поиски пропавшей накануне девочки
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что поиски ребенка продолжались всю ночь. По предварительной информации, девочка находилась у знакомых и ночевала там.
Правоохранители установили, что противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.