Пропавшую в Красном Селе девочку нашли у знакомых

В Красном Селе нашли пропавшую накануне девочку. Ребенок вернулся домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в правоохранительных органах. По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, школьницу обнаружили у соседей. Представители ведомства уточнили, что с девочкой все в порядке, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге завершились поиски пропавшей накануне девочки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Петербурге завершились поиски пропавшей накануне девочки

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что поиски ребенка продолжались всю ночь. По предварительной информации, девочка находилась у знакомых и ночевала там.

Правоохранители установили, что противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

Матвей Николаев