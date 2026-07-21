Роспотребнадзор приостановил работу шашлычной «Мангал и точка» в Нижнекамске на 30 суток из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске приостановили работу шашлычной из-за нарушений санитарных норм

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ В Нижнекамске приостановили работу шашлычной из-за нарушений санитарных норм

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

Во время проверки в заведении выявили неудовлетворительное состояние помещений, отсутствие туалетов для посетителей и сотрудников, а также раковин для мытья рук. Также были зафиксированы нехватка моечных ванн, отсутствие маркировки на инвентаре и технологической документации.

В пробах шаурмы с курицей и смывах с разделочного оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, у предпринимателя изъято 14 партий продуктов без маркировки общим весом 137,6 кг.

На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности заведения.

Влас Северин