В Петербурге ищут напавших на школьницу
В Санкт-Петербурге полиция устанавливает обстоятельства нападения на школьницу, которая после избиения была госпитализирована. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Полиция расследует нападение на школьницу на Котельниковой аллее
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
По данным ведомства, сообщение о поступлении девочки в медицинское учреждение с травмами поступило в полицию в понедельник. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.
Предварительно установлено, что около 20:00 в Приморском районе города школьницу избили неизвестные .
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к нападению.