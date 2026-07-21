В Петербурге ищут напавших на школьницу

В Санкт-Петербурге полиция устанавливает обстоятельства нападения на школьницу, которая после избиения была госпитализирована. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция расследует нападение на школьницу на Котельниковой аллее

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Полиция расследует нападение на школьницу на Котельниковой аллее

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным ведомства, сообщение о поступлении девочки в медицинское учреждение с травмами поступило в полицию в понедельник. Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное.

Предварительно установлено, что около 20:00 в Приморском районе города школьницу избили неизвестные .

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают причастных к нападению.

Матвей Николаев