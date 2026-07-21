Ростовский суд вынес приговор руководителю турфирмы по делу о хищении 5,7 млн рублей

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 41-летней жительнице Краснодарского края, признав ее виновной в мошенничестве по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обвиняемая руководила фирмой и предлагала клиентам услуги бронирования путевок на различные курорты. Однако исполнять взятые на себя обязательства по договорам она изначально не намеревалась. С ноября 2023 года по сентябрь 2024 года осуждённая похитила деньги у 22 граждан на общую сумму более 5,7 млн руб.

Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мария Хоперская