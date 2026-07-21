Число стобалльников ЕГЭ в Вологодской области выросло почти на 20%

В Вологодской области по итогам ЕГЭ 2026 года выросло число выпускников, получивших максимальные результаты. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, количество стобалльников увеличилось почти на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Вологодской области 74 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Вологодской области 74 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В этом году 74 школьника получили 78 стобалльных результатов, тогда как годом ранее высший балл набрали 62 выпускника, получившие в общей сложности 65 максимальных оценок. Всего ЕГЭ сдавали 4 275 одиннадцатиклассников, при этом почти 40% из них выбрали для сдачи предметы естественно-научного цикла.

По словам губернатора Георгия Филимонова, выпускники региона получили 100 баллов по русскому языку, профильной математике, физике, информатике, биологии, химии, литературе, истории и английскому языку. Четверо школьников смогли набрать максимальный результат сразу по двум предметам.

Кроме того, средние баллы по сравнению с прошлым годом выросли по 11 дисциплинам. Наиболее заметный прирост зафиксирован по литературе, истории, биологии, русскому языку и физике. Также увеличилось число выпускников, набравших от 81 до 100 баллов по 11 предметам.

Матвей Николаев