От Ростовской области в Госдуму выдвинулись 40 кандидатов

В Ростовской области 40 кандидатов представили документы о выдвижении в Государственную думу РФ. Об этом сообщили в региональном штабе избирательной комиссии.

По шесть кандидатов выдвинули «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Партии «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выставили по два кандидата каждая.

В избиркоме Ростовской области уточнили, что в одномандатных округах региона кандидатов-самовыдвиженцев на выборах депутатов Госдумы не будет.

Мария Хоперская