На Дону ищут поставщика летнего дизельного топлива за 20,3 млн рублей

В Ростовской области ищут поставщика летнего дизельного топлива. Цена контракта — 20,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заказчиком выступает Ростовский филиал ФГКУ «Росгранстрой». В соответствии с условиями контракта поставщику необходимо обеспечить поставку 120 тыс. литров летнего дизельного топлива для АПП «Куйбышево» в Куйбышевском районе Ростовской области.

Заявки принимаются до 27 июля, итоги подведут 28 июля. Выполнить контракт необходимо в срок до 22 октября.

Мария Хоперская