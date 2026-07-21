Мэрия Красноярска перевыполнила план по обеспечению сирот жильем в 2026 году

По данным департамента градостроительства Красноярска, вместо запланированных 253 квартир для детей-сирот мэрия в 2026 году закупила 280 квартир. На эти цели власти направили 1,43 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«За полгода нам удалось не только закрыть, но и перевыполнить годовой план. Порядка 70% квартир для сирот были приобретены в новостройках Октябрьского, Советского и Ленинского районов»,— отметил вице-мэр — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.

В мэрии Красноярска отметили, что очередь на предоставление жилья сиротам формирует министерство образования Красноярского края.

Михаил Кичанов