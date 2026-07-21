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В Казани прошел традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

В Казани прошел крестный ход с Казанской иконой Божией Матери, сообщает Татарстанская митрополия. Также сегодня проходит освящение отреставрированного Петропавловского собора, ремонт которого велся с 2016 года. Богослужение возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Участие в крестном ходе приняли порядка семи тысяч человек, отмечает пресс-служба мэрии города.

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Крестный ход в Казани

Крестный ход в Казани

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Крестный ход в Казани

Крестный ход в Казани

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

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Крестный ход в Казани

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Крестный ход в Казани

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Крестный ход начался в Благовещенском соборе Казанского кремля, где молебен Пресвятой Богородице возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

Шествие завершилось в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения главной святыни. Казанская икона Божией Матери была торжественно внесена в отреставрированный храм в честь Тульского образа святителя Николая — именно этот храм первым принял икону после ее обретения в 1579 году.

Влас Северин