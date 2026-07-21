Кубанцы за полгода получили 3,5 млн электронных писем от госорганов

С января 2026 года жители и организации Краснодарского края воспользовались сервисом «Электронное заказное письмо» (ЭЗП) для получения и отправки 3,5 млн юридически значимых сообщений, сообщили в пресс-службе Почты России. В их числе — постановления, судебные повестки, штрафы ГИБДД и корреспонденция от госорганов.

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В прошлом году на Кубани пользователи ЭЗП отправили и получили 4,7 млн таких писем. Согласно статистике Почты России, сегодня каждое третье заказное письмо в стране уходит в цифровом формате.

В 2025 году Почта России добавила функцию быстрого ответа на электронные письма прямо в личном кабинете.

Александра Локтионова