Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Кубанцы за полгода получили 3,5 млн электронных писем от госорганов

С января 2026 года жители и организации Краснодарского края воспользовались сервисом «Электронное заказное письмо» (ЭЗП) для получения и отправки 3,5 млн юридически значимых сообщений, сообщили в пресс-службе Почты России. В их числе — постановления, судебные повестки, штрафы ГИБДД и корреспонденция от госорганов.

Фото: Почта России

Фото: Почта России

В прошлом году на Кубани пользователи ЭЗП отправили и получили 4,7 млн таких писем. Согласно статистике Почты России, сегодня каждое третье заказное письмо в стране уходит в цифровом формате.

В 2025 году Почта России добавила функцию быстрого ответа на электронные письма прямо в личном кабинете.

Александра Локтионова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд