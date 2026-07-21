Трехэтажная гостиница полностью сгорела в Лужском районе Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области полностью сгорело здание гостиницы. Пожар произошел поздно вечером 19 июля в деревне Перечицы Толмачевского городского поселения, сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главное здание гостиничного комплекса уничтожил пожар под Лугой

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Главное здание гостиничного комплекса уничтожил пожар под Лугой

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 23:17. Огонь охватил трехэтажное здание гостиницы площадью 375 квадратных метров. К моменту ликвидации пожара строение было полностью уничтожено.

По данным СМИ, возгорание произошло в гостинице «Мельница». Как сообщили представители комплекса, огонь уничтожил основное здание, поэтому размещение гостей в нем временно невозможно.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара. При этом комплекс продолжает предлагать для размещения отдельные дома и коттеджи.

Матвей Николаев