В Перми продают производственную базу с асфальтобетонным заводом

В Перми на продажу выставлен готовый бизнес по производству асфальтобетона. Информация об этом содержится на портале Avito. За лот продавец рассчитывает получить 39 млн руб. Судя по объявлению, объект, расположенный за земельном участке 15 тыс. кв. м, находится неподалеку от д. Осенцы.

Подчеркивается, что территория газифицирована, на ней имеется электроснабжение от подстанции в 600 кBт (также на базу заходит газ высокого давления и электричество по счетчику до 1,2 МВт). По соседству с АБЗ расположены здания административно-бытового комплекса и технические помещения. Кроме того, сообщается о наличии экологических документов.

По данным продавца, объект окупится за два-три года.