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Станцию метро «Нарвская» временно закрывали на вход из-за остановки эскалатора

Станция метро «Нарвская» утром 21 июля временно была закрыта на вход для пассажиров из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

«Нарвская» возобновила работу после кратковременного закрытия на вход

«Нарвская» возобновила работу после кратковременного закрытия на вход

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Нарвская» возобновила работу после кратковременного закрытия на вход

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ограничения ввели около 10:10. На время проведения работ станция функционировала только на выход.

Как уточнили в метрополитене, причиной остановки стало попадание постороннего предмета в механизм эскалатора. Для устранения неисправности на станцию оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады.

Уже в 10:16 работы завершили, после чего «Нарвская» возобновила работу в штатном режиме и вновь открылась для входа пассажиров.

Матвей Николаев

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