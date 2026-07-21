Станцию метро «Нарвская» временно закрывали на вход из-за остановки эскалатора

Станция метро «Нарвская» утром 21 июля временно была закрыта на вход для пассажиров из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нарвская» возобновила работу после кратковременного закрытия на вход

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ «Нарвская» возобновила работу после кратковременного закрытия на вход

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Ограничения ввели около 10:10. На время проведения работ станция функционировала только на выход.

Как уточнили в метрополитене, причиной остановки стало попадание постороннего предмета в механизм эскалатора. Для устранения неисправности на станцию оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады.

Уже в 10:16 работы завершили, после чего «Нарвская» возобновила работу в штатном режиме и вновь открылась для входа пассажиров.

Матвей Николаев