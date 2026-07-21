Мэрия Ярославля заплатит полмиллиона за травмы детей на карусели в парке

В Ярославле суды взыскали с мэрии 460 тыс. руб. в пользу трех малолетних детей, получивших травмы на карусели в парке 30-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

С исками в суды обратился прокурор Дзержинского района. Несовершеннолетние получили травмы на карусели, предназначенной для детей с ограниченными физическими возможностями, передвигающихся на креслах-колясках. Однако около карусели отсутствовала информация, что оборудование специализированное.

«Двум несовершеннолетним прищемило руки турникетом, предусмотренным для фиксации инвалидной коляски, оба ребенка получили открытый перелом фаланги пальца. Еще одна девочка упала, и ее палец оказался зажат между основанием карусели и покрытием площадки, что также привело к перелому»,— сообщили в пресс-службе суда.

Суды выносили решения с учетом массовости травмирования и посчитали, что городские власти не обеспечили безопасность использования детского оборудования. В зависимости от тяжести полученных травм с мэрии взыскано 100, 180 и 180 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних. Данные решения были обжалованы, однако коллегия облсуда оставила их без изменения.

«В ближайшее время областной суд рассмотрит еще два дела о травмах на этой же карусели»,— добавили в пресс-службе.

Алла Чижова