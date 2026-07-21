Задержан предполагаемый исполнитель убийства пермского бизнесмена

СУ СКР и ГУ МВД по Пермскому краю задержан предполагаемый исполнитель заказного убийства бизнесмена Александра Лукова, произошедшего в октябре 2023 года. Об этом сообщают пресс-службы силовых ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Напомним, Александр Луков был застрелен в Перми 5 октября 2023 года возле бара на улице Первомайской. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства, был задержан и арестован его бизнес-партнер Руслан Шардаков. Обвиняемыми по делу также стали Роман и Андрей Широковы. Все трое были взяты под стражу. Следствием установлено, что господин Шардаков заказал убийство в целях получения контроля над их общим бизнесом.

Согласно открытым данным, Александр Луков выступал учредителем двух юридических лиц: ООО «Лодочка» (зарегистрировано по адресу: ул. Первомайская, 14, занимается розничной торговлей продуктами питания) и ООО «Аспект-Профит» (занимается добычей нефти и нефтяного (попутного) газа). Бар, возле которого было совершено преступление, расположен на железнодорожной станции «Молодежная» (Орджоникидзевский район).

Руслана Шардакова и организатора убийства установили и задержали в 2023 году. В 2025 году они были приговорены к лишению свободы на сроки 16 и 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Благодаря мерам конспирации исполнителю заказного убийства удавалось скрываться более двух лет. В настоящее время по ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным «Ъ-Прикамье», речь может идти о жителе региона, ранее судимом Борисе Собянине.