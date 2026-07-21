В Ленобласти назначили нового главу комитета госстройнадзора
В Ленинградской области назначен новый председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко.
Комитет госстройнадзора Ленобласти возглавил Алексей Пасько
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Комитет возглавил Алексей Пасько, который приступает к исполнению обязанностей с 21 июля.
По словам нового руководителя, в числе приоритетных задач — обеспечение соблюдения законодательства в строительной сфере и поддержка отрасли в условиях сложной экономической ситуации. Для этого комитет намерен усилить профилактику нарушений, совершенствовать качество проектной документации, сократить сроки прохождения экспертизы и разрешительных процедур, а также активнее внедрять цифровые сервисы.
Алексей Пасько подчеркнул, что особое внимание будет уделено взаимодействию с застройщиками и муниципалитетами. По его словам, это позволит своевременно вводить в эксплуатацию безопасные и качественные объекты.