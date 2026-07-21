В Новом Уренгое завершается строительство крупнейшей на Ямале школы искусств

В этом году в Новом Уренгое откроется самая большая в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) детская школа искусств — ее строительство подходит к концу, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Кудин / Правительство ЯНАО Фото: Алексей Кудин / Правительство ЯНАО

На занятия в новом здании смогут ходить 900 детей и подростков. «Помимо классических программ, ребята будут осваивать здесь цифровые технологии, появятся направления по фото- и видеопроизводству, дизайну и 3D-графике. Малыши от года будут ходить на развивающие занятия вместе с родителями»,— прокомментировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

Образовательный процесс будет организован по двухуровневой системе: от подготовительных до предпрофессиональных программ по музыкальному, хореографическому, театральному искусству.

Особенностью школы станут архитектурная подсветка, декоративные ламели на фасаде и интеллектуальная система освещения. Сейчас в здании идут чистовая отделка помещений, пусконаладочные работы инженерных систем, монтаж оборудования и сборка мебели. В школе уже готовы концертный зал на 300 мест, помещения для театральных постановок и репетиций, классы для занятий живописью, музыкой и теоретическими дисциплинами, мастерские, студии, зоны для выставок и тематических мероприятий. Запланирована также многофункциональная студия для фото-, видео- и звукозаписи. Закуплено 150 музыкальных инструментов. В школе предусмотрены лифты: грузовой и пассажирский.

Ирина Пичурина