Ленинский рынок в Челябинске выставили на продажу за 136 млн рублей

Росимущество объявило о приватизации площадей «Ленинского рынка» в Челябинске. За помещение площадью 2,6 тыс. кв. м просят 136,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале «Торги России». Ранее рынок принадлежал братьям Александру и Андрею Махониным (входят в состав экстремистского и запрещенного в РФ объединения), основателям преступного объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России).

Сейчас рынок находится собственности государства, как и другие национализированные активы преступной группировки. Площади продают по указу президента РФ №693. Документ направлен на ускоренную распродажу непрофильных активов государства для пополнения федерального бюджета и передачи управления коммерческими объектами в частные руки. Распоряжение о включении челябинского рынка в перечень приватизируемого имущества было подписано ведомством в июне 2026 года.

Согласно документации, договор купли-продажи должен быть подписан в течение пяти рабочих дней после подведения итогов торгов. В случае отказа от оформления сделки в установленный срок, победитель теряет внесенный задаток в размере 27,2 млн руб. — эта сумма будет удержана в доход государства.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 24 июля, сами торги назначены на 28 июля 2026 года. Шаг аукциона — 6,8 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее ПСБ выставлял на продажу банный комплекс, принадлежавший челябинской ОПГ «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России).

Евгений Рыженьков