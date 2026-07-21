Пассажиропоток донских пригородных поездов в этом году вырос на 3,5%

Пригородные поезда Ростовской области за первое полугодие 2026 года перевезли 4,97 млн человек — на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне динамика ускорилась почти до 9%: железнодорожным транспортом воспользовались 935,4 тысячи пассажиров. Об этом «Домостройдон.ру» сообщила служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Среди факторов роста — сезон отпусков, дачный спрос, ремонт дорог и перебои с топливом в регионе. На увеличение числа пассажиров на направлении «Ростов — Лихая — Кутейниково» повлияли ремонтные работы на трассе М-4.

Лидером по динамике в июне стало направление «Ростов — Азов»: прирост составил 14%, перевезли 40,6 тыс. пассажиров. На втором месте — «Лихая — Кутейниково» с ростом 10% и показателем 51,9 тыс. человек, на третьем — Ростов — Лихая с увеличением на 9% и 147,9 тыс. пассажиров.

В июне 2026 года в границах Ростова-на-Дону пригородными и внутригородскими поездами было перевезено 67 тыс. человек. Это на 9% больше, чем в июне 2025 года.

Мария Хоперская