Семья пропавшего красноармейца из Самары получила его солдатский медальон спустя 85 лет
Родным самарского красноармейца Ильи Беляева, который 85 лет считался пропавшим без вести, передали его солдатский медальон. Об этом сообщает администрация Самары.
Фото: Администрация Самары
Медальон вручили Александру Шалухину, внучатому племяннику Ильи Беляева.
В июне 2026 года поисковики московского отряда «Победа» обнаружили останки 34 бойцов Красной армии на месте деревни Нижнее Пронино Ржевского района Тверской области — в районе, где проходили бои во время Ржевской наступательной операции. Среди находок оказались восемь капсул солдатских медальонов, в которых хранились бумажные вкладыши с личными данными бойцов.
Один из медальонов принадлежал Илье Беляеву 1908 года рождения, уроженцу села Шелехметь Куйбышевской области. Его призвали в апреле 1941 года, а с августа того же года он считался пропавшим без вести.
Александр Шалухин рассказал, что семья долго разыскивала сведения о родственниках, ушедших на фронт: из троих сыновей, призванных из семьи Беляевых, никто не вернулся. В семейном архиве сохранились фото Ильи Беляева и похоронка, полученная его женой.
Поисковый отряд «Победа», работающий с 2001 года, поднял более 5000 бойцов и командиров Красной армии. Установить личности удалось в 244 случаях.