С начала года нарушивших закон коллекторов оштрафовали на 3,2 млн рублей

За первое полугодие 2026 года в Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю на работу коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций поступило 583 жалобы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Наиболее частыми нарушениями стали: взаимодействие с третьими лицами, отсутствие добросовестности и разумности при взыскании просроченной задолженности, оказание психологического давления, введение должника и иных лиц в заблуждение, злоупотребление правом, несообщение обязательной информации при непосредственном взаимодействии с должником, передача третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, осуществление взаимодействия с использованием не зарегистрированных за организациями абонентских номеров.

По фактам противоправных действий коллекторов ГУ ФССП России по Пермскому краю рассмотрено 39 административных дел. Виновные оштрафованы на общую сумму более 3,2 млн руб. В ГУ ФССП отметили, что все нарушители зарегистрированы в других регионах.