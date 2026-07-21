Экс-воспитатель ответит перед судом за нападение собак на ребенка под Астраханью

Под Астраханью перед судом предстанет бывшая воспитатель детского сада из Черноярского района. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утверждено обвинение против астраханской воспитательницы, оставившей ребенка без присмотра

Фото: Нина Шевченко Утверждено обвинение против астраханской воспитательницы, оставившей ребенка без присмотра

Фото: Нина Шевченко

По версии следствия, 7 апреля этого года во время прогулки на территории детского сада воспитатель оставила без присмотра малолетнюю воспитанницу. Девочка вышла через незапертую калитку за территорию дошкольного учреждения и отправилась в расположенный рядом парк, где на нее напали бездомные собаки.

Ребенок получил телесные повреждения. Обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника детского сада утверждено. Дело направлено на рассмотрение суда.

Марина Окорокова