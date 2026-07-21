Пострадавшая при опрокидывании автобуса в Глазове отсудила 100 тысяч рублей

Глазовский райсуд Удмуртии взыскал 100 тыс. руб. с местного перевозчика в пользу 78-летней пассажирки, пострадавшей при опрокидывании автобуса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

ДТП произошло в июне 2025 года. Автобус «ПАЗ» двигался по улице Драгунова в Глазове. Как писал «Ъ-Удмуртия», водитель не справился с управлением, в результате чего транспорт съехал в кювет и опрокинулся. Внутри находилось 12 человек, пятеро пострадали. В дальнейшем было заведено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), его брал на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. О результатах расследования не сообщалось. На месте ДТП водитель находился в состоянии опьянения.

Пассажирка, чье гражданское дело рассматривалось в суде, получила телесные повреждения, включая сотрясение головного мозга. Она проходила стационарное и амбулаторное решение. На заседании истец пояснила, что до сих пор испытывает головные боли и стала хуже видеть. Ответчик с иском не согласился, посчитав, что размер компенсации не обоснован, причинно-следственная связь между ДТП и, в частности, ухудшением зрения не доказана.

«Суд <...> пришел к выводу о том, что ответчик являлся владельцем источника повышенной опасности — автобуса — и в силу закона обязан возместить вред, причиненный при его эксплуатации»,— говорится в сообщении. Вместе с тем судебная инстанция установила, что в материалах дела отсутствуют доказательства, достаточные для установления связи между ДТП и ухудшением зрения. С учетом этого суд счел соразмерной компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.