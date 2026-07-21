На ремонт Октябрьского моста в Ярославле дадут месяц

В Ярославле подрядная организация «Ярдормост» должна в течение месяца отремонтировать деформационные швы на Октябрьском мосту. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин / Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин / Коммерсантъ

«На Октябрьском мосту уже даже визуально заметно, что идет разрушение деформационных швов. Уже не первый год. Так как подрядчик не исполнял обязательства, неоднократно выписывались штрафы. На текущий момент, в течение месяца "Ярдормост" обещает заменить деформационные швы»,— сказал господин Трубачев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2022 году АО «Ярдормост» капитально ремонтировало объект по контракту, цена которого составила 176 млн руб. Сейчас компания готовится к гарантийному ремонту деформационных швов на мостовом сооружении.

Алла Чижова