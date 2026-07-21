За долг в 1,1 млрд рублей у татарстанского гольф-клуба изымут 153 гектара земли

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск судебных приставов к ЗАО «Гольф Казан» об обращении взыскания на земельные участки в комплексе «Свияжские холмы». Долг компании перед кредитором превысил 1,1 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

По данным «Реального времени», ЗАО «Гольф Казан» связано с главой ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным.

Всего в перечне 13 участков общей стоимостью 560 млн рублей в Верхнеуслонском районе, в деревне Савино и окрестностях. Обязательства перед ООО «УСТ — офисная недвижимость» сформированы двумя производствами — на 315,5 млн и 787,4 млн рублей.

Добровольно задолженность погашена не была, за все время с «Гольф Казан» удалось взыскать лишь 3,7 млн рублей, а последний платеж был проведен в декабре 2025 года.

Поскольку у должника нет иных средств и имущества, достаточного для удовлетворения требований взыскателя, суд удовлетворил требование пристава.

Влас Северин