В Краснодаре утром 21 июля работают 66 АЗС

По состоянию на утро 21 июля в Краснодаре работают 66 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 46 АЗС, АИ-95 — на 41, АИ-100 — на 12, дизельное топливо — на 56, сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Отмечается, что ситуация в течение дня меняется. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская набережная; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, Захарова, проспект Чекистов, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ставропольская, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Восточно-Кругликовская, Западный обход, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС «СитиОйл» на Мачуги; в сети АЗС Teboil на Новороссийской; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB: Монтажников, Шевченко; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС «ЮНК» на Российской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

Еще 37 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ призвали водителей не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность для всех.

Алина Зорина