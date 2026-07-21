ГЖИ Ростовской области подала иск об аннулировании лицензии УК в Волгодонске

Государственная жилищная инспекция Ростовской области подала иск в суд об аннулировании лицензии управляющей компании ООО УК «Мой Дом» из Волгодонска. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Поводом стало двукратное привлечение организации к административной ответственности за грубые нарушения лицензионных требований. Все многоквартирные дома уже исключены из управления этой компании.

Помимо этого, в июле 2026 года ГЖИ прекратила действие лицензий шести управляющих компаний в связи с истечением пятилетнего срока их действия. Речь идет о следующих организациях: в Ростове-на-Дону — ООО УК «Армада», ООО УК «Цитадель» и ООО УК «Энергия», в Таганроге — ООО «Бренд Сервис», в Зернограде — ООО «Комфортный дом на Дону», в Красном Сулине — ООО УК «Уютстрой».

Инспекция уведомила администрации соответствующих городов о прекращении действия лицензий, чтобы обеспечить непрерывность управления многоквартирными домами. Собственникам квартир предстоит на общем собрании выбрать новую управляющую компанию или иной способ управления. Если жильцы самостоятельно не примут решение, городская администрация либо проведет открытый конкурс по выбору организации, либо назначит временную УК.

Мария Хоперская