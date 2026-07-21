Кубок мира по бильярдному спорту собрал около 200 спортсменов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал Кубок мира — IV Кубок главы города по бильярдному спорту, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие объединило около 200 спортсменов из 12 государств, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Индонезию, Аргентину, Египет и Индию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ / купить фото Фото: Кристина Кушнаренко Фото: Кристина Кушнаренко Следующая фотография 1 / 3 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Кристина Кушнаренко Фото: Кристина Кушнаренко

Министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт отметил высокий статус соревнований благодаря широкой географии участников. «В Свердловской области бильярдный спорт динамично развивается — сегодня им занимаются порядка 3,5 тыс. жителей нашего региона»,— сказал он.

Соревнования пройдут по двум дисциплинам: мужчины будут играть по правилам комбинированной пирамиды, а женщины — свободной. Одной из главных новинок турнира станет первый в истории мирового бильярда международный фиджитал-турнир для студентов. Он пройдет с 24 по 26 июля: сначала участники сыграют за виртуальными столами на компьютерном симуляторе, а затем — на классических столах.

Ирина Пичурина