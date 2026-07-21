В Ярославле двоих подростков обвиняют в избиении сверстника

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве по факту избиения подростка. Об этом сообщили в областном УМВД и СУ СК России по региону.

Вечером 17 июля в полицию поступило сообщение от очевидцев о драке у магазина на улице Чайковского. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что двое подростков избили общего знакомого. Нападавшие снимали происходящее на телефон.

«Один из несовершеннолетних был задержан очевидцами и передан патрульным полицейским, второй установлен и задержан сотрудниками отдела уголовного розыска через несколько часов. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы»,— сообщили в УМВД.

В следственном управлении СКР уточнили, что предварительной причиной избиения могли быть личные неприязненные отношения. Один из обвиняемых отправлен под домашний арест, второму назначен запрет определенных действий. Следователи продолжают расследование.

Алла Чижова