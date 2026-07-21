В Миассе проводят подрывные работы и стравливают газ

Жителей Миасса предупредили, что 21 июля они могут услышать шум из-за подрывных работ и стравливания газа. Об этом сообщает муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС».

С 12 часов до 13 часов 21 июля Тургоякское рудоуправление будет проводить плановые подрывные работы, горожан просят сохранять спокойствие. Кроме того, в первой половине дня у трассы М5 «Урал» от Миасса в сторону Уфы на протяжении 14 км стравливают газ. Операция сопровождается залповым выбросом газа в атмосферу и сильным шумом.

Виталина Ярховска