В Тольятти администратор магазина осуждена за мошенничество с оплатой мнимого грузчика

В Тольятти суд вынес приговор 36-летней местной жительнице, занимавшей должность администратора торгового зала в продуктовом магазине. Она признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установили следствие и суд, в октябре 2025 года фигурантка вносила в учетную программу ложные сведения о выходе на смену и выполнении работ грузчика. При этом фактически такие работы не проводились. Деньги за мнимые услуги перечислялись на банковскую карту фигуранта уголовного дела. В результате противоправных действий магазину был причинен ущерб на сумму свыше 18 тыс. рублей.

Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Автозаводского района Тольятти. С учетом позиции прокурора суд назначил обвиняемой наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год и 1 месяц с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Георгий Портнов