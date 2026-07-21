За ночь над Севастополем сбили 56 БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Севастополя ликвидировали 56 беспилотников. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в течение прошедшей ночи. Атаку ВСУ отражали силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

«Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о выбитых окнах на втором этаже частного дома на Северной стороне и о падении обломков трех беспилотников. Люди не пострадали»,— подчеркнул Михаил Развожаев.

Ранее глава Севастополя сообщал о двух сбитых БПЛА прошедшей ночью в районе Северной стороны.

«Ъ-Кубань» писал, что над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 21 июля ликвидировали 209 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно информации Министерства обороны России, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи.

Алина Зорина