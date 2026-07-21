Продажи авто с пробегом на Дону увеличились на 5%

По итогам первых шести месяцев 2026 года в Ростовской области зафиксировали 86,01 тыс. сделок с подержанными автомобилями — на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Информация об этом содержится в отчете «Автостат Инфо».

В июне объем рынка в регионе вырос на 8%, до 15,05 тыс. автомобилей. Лидером по продажам стала Lada — 22,2 тыс. автомобилей (-10%). За ней следуют Hyundai — 9,4 тыс. единиц (+24%), Kia — 4,1 тыс. (+9%), Volkswagen — 4 тыс. (+30%) и Toyota — 3,3 тыс. автомобилей (+13%).

Вместе с тем, вторичный рынок легковых автомобилей в Южном федеральном округе в первом полугодии 2026 года просел: за шесть месяцев в регионе реализовано 426,8 тыс. машин с пробегом — на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне продажи снизились на 8%, до 72,3 тыс. автомобилей. В Краснодарском крае за январь–июнь продано 149,5 тыс. подержанных автомобилей — на 1% больше, чем годом ранее. В июне краевой рынок прибавил 6%, достигнув 25,4 тыс. машин.

По данным Авто.ру, средняя стоимость подержанных автомобилей в крупнейших регионах ЮФО продолжила расти. В Краснодарском крае она увеличилась на 6% по сравнению с январем и составила 2,04 млн руб., в Ростовской области — выросла на 10,8%, до 1,72 млн рублей.

Мария Хоперская