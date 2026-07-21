Главу компании в Сургуте будут судить за уклонение от налогов на 14 млн рублей

В Сургуте генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, руководитель в 2024 году скрыл более 14 млн руб. из суммы задолженности в размере свыше 31 млн руб., имея реальную возможность погасить долг по налогам и сборам. Эти средства были неправомерно использованы руководителем вместо перечисления в бюджет.

Его будут судить по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ за сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП в особо крупном размере. Ему грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы.

Ирина Пичурина