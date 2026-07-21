Восемь партий сдали списки кандидатов на выборах в красноярское заксобрание

Избирательная комиссия Красноярского края завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов в депутаты законодательного собрания. Всего такие списки направили в избирком восемь партий.

Шесть из них имеют представительство в завершающем свою работы четвертом созыве краевого парламента: «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Зеленые». Кроме того, в выборах намерены принять участие Партия пенсионеров и «Родина».

В ГАС «Выборы» к настоящему времени внесены данные о 400 кандидатах, выдвинутых политическими партиями. В заксобрании Красноярского края 52 депутата, 26 из которых избираются по партспискам.

Валерий Лавский