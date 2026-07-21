Цена «новой вторички» в Челябинске ниже новостроек на 7%

В июне 2026 года средняя цена квадратного метра в сегменте «новой вторички» в Челябинске (жилье в домах, введенных в эксплуатацию в 2020–2026 годах) составила 152,1 тыс. руб. Это на 7% ниже, чем в новостройках (162,1 тыс. руб.), сообщает сервис «Объектив.РФ».

Объем предложения «новой вторички» в начале лета в городе оказался на уровне 98,7 тыс. кв. м. Он соответствует 27% от всего объема вторичного жилья муниципалитета (366,5 тыс. кв. м). На первичном рынке же показатель достиг 585,7 тыс. кв. м. Это в 1,6 раза больше, чем весь вторичный рынок в Челябинске.

Виталина Ярховска