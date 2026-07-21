На ремонт дороги «Набережные Челны — Сарманово» выделили 275 млн рублей

В Республике Татарстан на реконструкцию автодороги «Набережные Челны — Сарманово» выделили 275 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт участка дороги с км 22+480 по км 26+030 в Тукаевском районе республики. В перечень работ входит устройство дорожной одежды, установка барьерных ограждений, дорожных знаков, нанесение разметки и обустройство наружного освещения.

Работы должны быть завершены не позднее 9 ноября 2027 года. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Влас Северин