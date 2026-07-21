В аэропорту Сочи ограничили полеты на фоне угрозы атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, на фоне этого в аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон либо с окнами, не выходящими на море. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего здания, подвал, тоннель, подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено. Граждан предупредили о запрете съемки и публикации в соцсетях кадров работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее в аэропорту Сочи были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

«Ъ-Кубань» писал, что над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России в ночь на 21 июля ликвидировали 209 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно информации Министерства обороны России, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи.

Алина Зорина