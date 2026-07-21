Объем выдачи кредиток в Удмуртии снизился почти на 4% в июне

Выдача новых кредитных карт в Удмуртии сократилась на 3,7% с мая по июнь — до 12,9 тыс. ед. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству кредиток, выданных в первый месяц лета, республика заняла 28-е место среди регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В целом по РФ спад за месяц составил 4,2% — до 1,2 млн ед. В сравнении с июнем 2025 года, напротив, показатель вырос на 19,9%. В НБКИ это связывают с пиком падения выдачи новых кредитов в первой половине 2025 года относительно 2024-го, когда регулятор ужесточил денежно-кредитную политику по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН).

«Выдача новых кредитных карт снижается с апреля 2026 года и, в целом, продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что во втором квартале 2026 года было выдано почти в два раза меньше кредиток, чем во втором квартале 2024-го»,— сказал директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

Он добавил, что такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к кредитным историям граждан, опасаясь возможных просрочек. «Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— рекомендовал он.

В мае средний лимит по новым кредиткам в Удмуртии находился на отметке 104,5 тыс. руб. Данных по июню еще нет. Относительно апреля показатель вырос на 2,2%.