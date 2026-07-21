Циклон принесет в Ленобласть ливни и похолодание

В Ленинградской области 21 июля ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, регион окажется под влиянием северной периферии циклона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ливни и до +18 градусов ожидаются в Ленобласти 21 июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Ливни и до +18 градусов ожидаются в Ленобласти 21 июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В течение дня будет облачно, в большинстве районов пройдут дожди, местами ожидаются ливни. Температура воздуха составит от +13 до +18 градусов, что сделает понедельник самым прохладным днем недели.

Северо-восточный ветер усилится до 5–10 м/с. Атмосферное давление будет ниже климатической нормы и составит около 756 мм ртутного столба.

Матвей Николаев