Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Циклон принесет в Ленобласть ливни и похолодание

В Ленинградской области 21 июля ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, регион окажется под влиянием северной периферии циклона.

Ливни и до +18 градусов ожидаются в Ленобласти 21 июля

Ливни и до +18 градусов ожидаются в Ленобласти 21 июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ливни и до +18 градусов ожидаются в Ленобласти 21 июля

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В течение дня будет облачно, в большинстве районов пройдут дожди, местами ожидаются ливни. Температура воздуха составит от +13 до +18 градусов, что сделает понедельник самым прохладным днем недели.

Северо-восточный ветер усилится до 5–10 м/с. Атмосферное давление будет ниже климатической нормы и составит около 756 мм ртутного столба.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд