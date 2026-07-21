В Тюмени открыли галерею трудовой доблести

На мемориале «Тюмень — город трудовой доблести» открыли тематические панно, посвященные героическим событиям в истории Тюмени, рассказал в Max мэр Максим Афанасьев. Подробнее о них можно узнать при помощи сканирования QR-кода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Максим Афанасьев (в центре) Фото: канал Максима Афанасьева в Max Фото: канал Максима Афанасьева в Max Фото: канал Максима Афанасьева в Max Следующая фотография 1 / 3 Максим Афанасьев (в центре) Фото: канал Максима Афанасьева в Max Фото: канал Максима Афанасьева в Max Фото: канал Максима Афанасьева в Max

С разработкой эскизов помогали ветераны. По словам главы города, панно стали подарком к юбилею Тюмени от меценатов и примером продолжения муниципально-частного партнерства с холдингом «Сибинтел». «Сегодня мы открыли здесь, в самом центре, галерею трудовой славы Тюмени, которая будет рассказывать нашим детям и внукам о подвиге тюменцев в годы Великой Отечественной войны, о тюменском характере и его силе, благодаря которым горожане ковали Победу в тылу»,— сказал Максим Афанасьев.

На панно изображены работники фанерокомбината и фабрики «Красный Октябрь», которые выпускали мебель для госпиталей, завода автотракторного электрооборудования и судостроительного завода, выпускавшего торпедные катера «Комсомолец», и другие. Рядом с мемориалом также благоустроили детскую площадку, парковку и сквер Николая Машарова, дополнив его символами, раскрывающими значимые моменты истории города.

Ирина Пичурина