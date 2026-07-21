На 439 млн рублей арестовано имущество экс-подрядчика насосной станции в Бердске

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск прокуратуры о взыскании 438,9 млн руб. с ООО «Тандем» (Ульяновск), бывшего подрядчика по разработке и строительству насосной станции в Бердске. Надзорное ведомство требует, чтобы организация выплатила 305 млн руб. в качестве причиненного ущерба и 133,9 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 21 июня 2026 года по день уплаты долга. Предварительное судебное заседание назначено на 17 августа, указывается в картотеке дел.

По решению суда имущество и средства организации арестованы на сумму, эквивалентную заявленному иску. Договор компания «Тандем» подписала в июне 2023 года с МУП «Комбинат бытовых услуг» (Бердск). Подрядчику предстояло провести разработку проекта и строительство насосной станции первого подъема. Стоимость контракта составила 610 млн руб.

Работы по разработке документации необходимо было завершить в декабре того же года, строительство объекта — до ноября 2024-го. Из-за срыва сроков по сдаче насосной станции в феврале 2025 года с фирмой было заключено дополнительное соглашение о переносе ввода в эксплуатацию на 15 мая 2026 года. В начале июня «Комбинат бытовых услуг» расторг в одностороннем порядке договор с «Тандемом» в связи с повторным переносом сроков.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Тандем» зарегистрировано в декабре 2013 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным учредителем с августа 2024 года указан Алексей Правдин, который с сентября того же года является директором организации. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2025 год выручка и прибыль «Тандема» отсутствуют. Годом ранее выручка компании составляла 1,08 млрд руб., чистая прибыль — 8 млн руб.

Александра Стрелкова