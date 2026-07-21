Главе СКР доложат о расследовании дела о нарушении жилищных прав граждан в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав в Оренбургской области и мерах, принятых для восстановления прав граждан. Об этом сообщает СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По информации ведомства, в Оренбурге многоквартирный дом находится в аварийном состоянии. За последние две недели в двух квартирах частично обрушился потолок. Несмотря на реальную угрозу жизни граждан и имеющееся решение суда о необходимости расселения жильцов, люди продолжают проживать в здании. Уполномоченные органы меры не принимают.

По данному факту следственными органами СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева