Назначен новый глава администрации Советского района Новосибирска

Новым главой администрации Советского района Новосибирска, в состав которого входит Академгородок, назначен Егор Терновых. Он приступил к своим обязанностям 21 июля, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

«Он работал в коммерческих, муниципальных и государственных структурах. В том числе с 2018 по 2022 годы — заместителем главы администрации Советского района»,— привел глава города данные из биографии нового руководителя района.

Ранее пост главы райадминистрации занимал Евгений Герасимов. Но он ушел в отставку, не проработав и года. После его увольнения в июне 2026 года районом в статусе и. о. главы руководил Денис Таранов.

Валерий Лавский