Число тендеров на покупку мини-НПЗ в Ростовской области увеличилось на 107,4%

Количество торгов на покупку мини-нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ) в Ростовской области выросло на 107,4% в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом «РБК Ростов» сообщили в электронной торговой площадке ТендерПро. По оценке аналитиков, подобная динамика обусловлена стремлением бизнеса застраховаться от дефицита топлива на рынке.

Наибольшую активность демонстрируют предприятия столичного региона: на Москву и Московскую область приходится 26,1% всех тендеров. Следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область с долей 6,5%. Краснодарский край занимает третью строчку — 4,7%, за ним следуют Нижегородская область (3%), Свердловская область (2,8%), Самарская область (2,7%), Крым (2,6%), Новосибирская область (2,5%), Башкортостан (2,4%) и Ростовская область (2,2%).

За последний год сократилось число инвестпроектов в сфере добычи нефти и газа. «Их количество снизилось на 77% относительно первой половины предыдущего года», — уточнила она. Одновременно фиксируется рост интереса к строительству мини-НПЗ. С учетом государственной поддержки в компании прогнозируют дальнейшее увеличение числа торгов.

Мария Хоперская