В Тобольске ввели спецрежим заправки машин срочных служб

Специальный режим заправки для автомобилей срочных служб введен в Тобольске (Тюменская область), сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города Петр Вагин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «ВКонтакте» Петра Вагина Фото: страница «ВКонтакте» Петра Вагина

Ежедневно машины скорой помощи, полиции и пожарных будут заправляться с 17:00 до 18:00 на АЗС «Газпромнефть», которая находится на трассе напротив городской котельной. «Это необходимо, чтобы экстренные службы могли оперативно выезжать на вызовы и не терять драгоценное время. Процесс регулируют сотрудники Госавтоинспекции»,— сказал господин Вагин. Он также попросил водителей заранее планировать свои маршруты.

Напомним, в конце июня на заправках «Газпромнефти» в Тюменской области ввели ограничения на отпуск топлива. По словам губернатора Александра Моора, мера была вынужденно введена для того, чтобы не допустить ажиотажного спроса, который может привести к перебоям с поставками топлива. Он также подчеркнул, что топлива в стране производится достаточно и при необходимости оно может быть импортировано.

Ирина Пичурина